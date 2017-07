Médicos apresentam candidatura ao sufrágio indirecto

A União dos Interesses de Medicina de Macau submeteu ontem a composição da sua lista de candidatos às eleições indirectas de Setembro, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A lista em representação dos médicos recolheu 17 nomeações por parte de outras tantas associações do sector profissional. Chan Iek Lap, Kuok Cheong Nang e Wong Chon Kit são os candidatos da União dos Interesses de Medicina de Macau, sendo que Chan Iek Lap é o único já com lugar no hemiciclo.

Pela primeira vez duas listas independentes concorrem à Assembleia Legislativa pelos lugares afectos ao sector profissional, sendo que estão disponíveis três lugares no hemiciclo. Citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Chan Iek Lap, cabeça de lista, justifica este facto com a necessidade sentida pelo sector médico de criar um grupo independente para concorrer às eleições. Kuok Cheong Nang prometeu unir esforços para dar voz ao sector médico e lutar por “direitos merecidos”. Já o seu colega, Wong Chon Kit espera que os seus apelos tenham eco na Assembleia Legislativa.