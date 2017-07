Kaifong: Ho Ion Sang lidera lista com nove candidatos

A União Promotora para o Progresso entregou, ontem no Edifício da Administração Pública, o formulário com a composição da lista com que vai concorrer às eleições legislativas de 17 de Setembro. À semelhança do que sucedeu no escrutínio de 2013, o deputado Ho Ion Sang surge como o número um da lista afiliada à União Geral das Associações de Moradores de Macau, seguido este ano por Ieng Weng Fat e Chan Ka Leong. Ao contrário do que sucedeu há quatro anos, este ano a Associação das Mulheres de Macau dissociou-se da União Promotora para o Progresso e vai candidatar-se em nome próprio com a lista “Aliança do Bom Lar”, encabeçada pela deputada Wong Kit Cheng.

Os nove candidatos que integram a lista afiliada à União Geral das Associações de Moradores de Macau representam diversos sectores da sociedade civil. Na lista encabeçada por Ho Ion Sang juntam-se bancários, professores e também arquitectos, contou ao PONTO FINAL Su Kun, número quatro da candidatura. Su não se quis comprometer quanto ao número de deputados que a plataforma espera ver eleitos, dizendo apenas que a lista vai unir esforços para que Ho Ion Sang mantenha o seu assento no hemiciclo: “Vamos dar o nosso melhor” garante Su Kun.

Questões ambientais e económicas mas também a educação, habitação e o acesso ao emprego por parte dos jovens fazem parte do leque de temas pelos quais os candidatos se prometem bater caso assegurem um lugar na Assembleia Legislativa: “Nós queremos fazer a diferença junto das gerações mais jovens e fortalecer a nossa equipa”, assegurou o candidato. “Algumas leis estão desactualizadas e a sociedade está em constante mudança, por isso nós temos que acompanhar este mudança no panorama legislativo” acrescentou. A lista é completada por Leong Hong Sai, Chon Chong, Che Mei Leng, Cheong Sok Leng e Hong Wai Tong.

CVN