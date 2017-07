Jilin: Explosão de um gasoduto fez cinco mortos e 89 feridos

Cinco pessoas morreram e 89 ficaram feridas na explosão num gasoduto na cidade chinesa de Songyuan (nordeste), informaram esta quarta-feira as autoridades locais citadas pela agência oficial Xinhua.

O incidente ocorreu na tarde de terça-feira quando um grupo de trabalhadores tentava reparar uma fuga de gás numa canalização.

A explosão afectou também doentes e trabalhadores de um hospital nas imediações.

Pelo menos 14 feridos ficaram em estado grave.

As operações de resgate e de remoção dos escombros continuavam durante a manhã de ontem, enquanto eram investigadas as causas da explosão, acrescentaram as autoridades daquela cidade, situada na província de Jilin.