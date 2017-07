Japão desenvolve novo comboio de alta velocidade

A companhia ferroviária japonesa JR East vai começar a testar em 2019 um novo modelo de comboio de alta velocidade capaz de atingir os 360 quilómetros por hora, disse esta quarta-feira um porta-voz da empresa.

O modelo, designado “Alfa-X”, será a base para uma nova geração de comboios de alta velocidade japoneses que a empresa pretende ter a funcionar em 2030. O primeiro protótipo do novo comboio vai contar com dez vagões, explicou o porta-voz da JR East.

O “Alfa-X” vai superar a velocidade dos comboios do modelo “Shinkansen”, actualmente em circulação no Japão, entre os quais os mais rápidos são os da série “E5 Hayabusa”, usados na linha que liga Tóquio à região de Tohoku (norte) e que atingem os 320 quilómetros por hora.

A nova geração de comboios de alta velocidade japoneses vai começar a operar ao mesmo tempo que está prevista a extensão da linha de alta velocidade até à cidade de Sapporo, na ilha de Hokkaido.

Por sua vez, a JR Central, do mesmo grupo que a JR East, está a desenvolver um comboio de levitação magnética (maglev) de super alta velocidade que deverá iniciar o serviço comercial em 2027.

Esta linha, que será designada “Chuo Shinkansen” e com circulação de comboios a mais de 500 quilómetros por hora, vai ligar inicialmente Tóquio a Nagoya (centro do Jaapão) e posteriormente vai ser ampliada até Osaka, no oeste do arquipélago.