Educação na terceira idade cada vez com maior procura  

A procura de cursos de formação por parte dos cidadãos idosos está a atrair cada vez mais pessoas. As afirmações foram de Lam Wan Mei, directora da Academia do Cidadão Sénior do Instituto Politécnico de Macau, ao programa Fórum Macau, da emissora em língua chinesa da TDM.

De acordo com a responsável nos últimos três anos o número de inscritos na Academia do Cidadão Sénior cresceu sempre e actualmente já são mais de uma centena os inscritos.

No mesmo programa esteve Mang Sui Yee, a chefe do Departamento de Emprego do Instituto de Acção Social, que explicou que existem mais de 800 pessoas à procura de emprego com idades entre os 55 e 64 anos, junto dos Serviços para os Assuntos Laborais. A taxa de colocação nesse período foi de 16 por cento, ou seja, acima dos 130 casos.