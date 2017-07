DSEJ trabalha em lei que regula o sistema de avaliação dos alunos

A Direcção de Serviços de Educação e Juventude já está a trabalhar na lei que vai regular o sistema de avaliação dos alunos que frequentam o sistema de educação regular. A revelação foi feita pela directora da DSEJ, Leong Lai, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau e o diploma deve entrar na AL dentro de um ano.

A proposta vai ter como nome “sistema de avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do regime escolar local”, e tem como objectivo permitir uma avaliação variada, mas que se adapte melhor aos meios de ensino adoptados no território.

Por outro lado, a medida visa aumentar a confiança de pais e alunos nas escolas. A responsável revelou ainda que no âmbito da consulta pública existe um consenso que mais importante do que chumbar um aluno, é reconhecer que há casos especiais com dificuldades educativas e de integração.