Decisão de Chan Meng Kam não surpreendeu Pereira Coutinho

Para José Pereira Coutinho, o adeus de Chan Meng Kam à Assembleia Legislativa não constitui propriamente uma surpresa. Em entrevista à Rádio Macau, o deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública (ATFPM) considera que a decisão de Chan Meng Kam não se apresentar ao escrutínio de 17 de Setembro próximo pelo expediente do sufrágio directo deixa o ainda deputado e membro do Conselho Executivo com margem de manobra para perseguir outros objectivos políticos.

Apesar de Chan Meng Kam ter garantido que não será um dos deputados nomeados por Chui Sai On, Pereira Coutinho considera que, ao abrir mão das eleições pela via directa, Chan procura, sobretudo, reforçar a posição dos interesses que representa no hemiciclo: “Não fico surpreendido porque talvez seja nomeado. Pretende ter quatro [deputados] pela via directa e um nomeado. Passará a ser a força viva mais forte da Assembleia. Qualquer dia não me espanto que concorra a chefe do Executivo”, defende Coutinho.

O presidente da ATFPM não afasta, de resto, a possibilidade de Chan Meng Kam poder vir a ser candidato a chefe do Executivo já em 2019, mas coloca outro nome na rota do Palácio da Praia Grande, o do presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng.