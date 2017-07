Casino do Macau Roosevelt Hotel já aceita apostas

O casino situado na mais recente unidade hoteleira do território, o Macau Roosevelt Hotel, começou a operar a 29 de Junho, noticiou esta quarta-feira o portal GGR Asia, citando informações transmitidas pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

O organismo liderado por Paulo Martins Chan adiantou ainda que na semana passada os responsáveis pelo hotel promoveram uma cerimónia de pré-abertura das instalações. Na resposta que endereçou ao portal GGR Asia, a entidade reguladora da indústria do jogo salientou que, apesar de estar a funcionar num novo espaço, o casino do Macau Roosevelt Hotel não é necessariamente um novo espaço de jogo, mas sim uma “reencarnação” da sala de apostas que funcionava nas instalações do Macau Jockey Club. A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) garante, de resto, que as novas valências, no Macau Roosevelt Hotel, operam exactamente nas mesmas condições em que operava o casino no Jockey Club: “No que diz respeito à relocalização do casino do Macau Jockey Club para as novas instalações, no Macau Roosevelt Hotel, é favor ter em atenção que as mesas de jogo actualmente em utilização na nova unidade hoteleira são exactamente as mesmas que estavam a ser utilizadas na anterior localização”, garantiu o Governo, numa resposta por correio electrónico enviada ao portal GGR Asia.

A DICJ revelou ainda que a Sociedade de Jogos de Macau fez chegar ao Governo um pedido para alocar novas mesas às novas instalações do Macau Roosevelt Hotel, ao abrigo do plano do Executivo de permitir a transferência de mesas entre casinos pertencentes a uma mesma operadora.

Numa nota emitida a 89 de Macau, o banco de investimento Union Gaming Securities Asia Ltd estimava que o casino do Macau Roosevelt Hotel pudesse vir a operar com “entre 25 e 35 mesas e cerca de uma centena de slot machines”.