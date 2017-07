Casal oferecia comida a trabalhador ilegal para renovar cozinha

A Polícia Judiciária detectou um caso de trabalhado ilegal num apartamento da Rua de Martinho Montenegro. A história foi revelada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau e foi detectada na sequência de uma denúncia anónima.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, quando os agentes chegaram ao local do crime encontraram um homem do Interior da China a limpar loiça. Quando lhe pediram os documentos para trabalhar, descobriram que os mesmos pura e simplesmente não existiam.

A mulher que residia no apartamento explicou que a cozinha sofre de infiltrações crónicas e que tinha sido o marido a sugerir que o trabalho fosse feito por um amigo do Interior da China, que em troca do serviços só precisava de comida. Os materiais eram pagos pelo casal. A PSP ainda falou por telefone com o marido, que afirmou estar na República Popular da China. Contudo, depois de ter dito que ia a Macau para explicar o caso, o homem nunca mais atendeu as chamadas e mostrou-se incontactável.