  Benfica e Monte Carlo disputam final da Taça da Associação de Futebol de Macau

Depois de ter conquistado no fim-de-semana o seu quarto título consecutivo na Liga de Elite, o Benfica carimbou ontem a passagem à final da edição de 2017 da Taça da Associação de Futebol de Macau, ao derrotar o Kei Lun por 3-1. Os golos da formação encarnada foram apontados por Filipe Duarte, aos 28 minutos, por Marco Meireles, aos 46 e por Nicholas Torrão, aos 86 minutos. No encontro decisivo da competição, que se disputa no próximo domingo, o Benfica vai defrontar o Monte Carlo, formação que ontem derrotou o Chao Pak Kei por 2-0.

