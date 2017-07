Almeida Ribeiro: Corredor exclusivo para autocarros contestado  

No decorrer da última reunião do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Central, que ontem decorreu, vários membros do organismo expuseram as suas preocupações relativas à faixa exclusiva para transportes públicos na Avenida de Almeida Ribeiro durante os dias feriados e Domingos. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Ieong Man Un, um dos membros do Conselho, considerou que o Governo não devia remover os ecrãs informativos porque vários condutores foram já multados por circulação indevida na via. Já o seu colega Ho Weng Hong questionou a utilidade da faixa exclusiva e sugeriu que esta fosse eliminada.

Ainda na mesma reunião, Mak Heng Ip, outro membro do organismo, sugeriu ao Governo criar uma definição dos edifícios industriais sobre qual o tipo de indústria que se destina a cada imóvel. Cada edifício industrial deve ainda ser avaliado quanto ao seu nível de segurança de acordo com a legislação em vigor, para que as empresas possam exercer a sua actividade de forma correcta, defendeu Mak.