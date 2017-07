O Albergue da Santa Casa da Misericórdia acolhe, a partir da próxima quarta-feira, uma mostra de obras artísticas da autoria de agentes do Corpo da Polícia de Segurança Pública do território.

Entre as obras expostas estão trabalhos em aguarela, em acrílico ou pintura a óleo. Da exposição fazem ainda parte obras de caligrafia e colagem de mosaico. Com inauguração agendada para 12 de Julho, a mostra vai ficar patente ao público até ao final do mês.