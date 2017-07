Yang Chongwei assumiu o cargo de coordenador do GPDP

Yang Chonwei foi ontem empossado no cargo de coordenador do Gabinete para a Protecção dos Dados Pessoais (GPDP), numa cerimónia que decorreu no salão multiusos do Palácio da Praia Grande e que foi presidida pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On.

Yang, que substitui no cargo o juiz Vasco Fong, vai exercer as funções de coordenador do GPDP pelo menos até 12 de Março do próximo ano. Chui Sai On justificou a nomeação de Yang Chongwei para o cargo de coordenador do organismo com o currículo, a aptidão e as competências profissionais do responsável.

Licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de Macau, Yang Chongwei ingressou na função pública em 1999, tendo desempenhado funções no Instituto de Acção Social e no Gabinete para a Protecção dos Dados Pessoais, onde desempenhava as funções de coordenador-adjunto.