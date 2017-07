  União dos Interesses Profissionais formaliza candidatura ao hemiciclo

Um dos motivos de atracção das eleições legislativas de 17 de Setembro próximo pelo expediente do sufrágio indirecto é a existência de duas candidaturas em representação do sector profissional que vão competir por três assentos no hemiciclo.

Ontem, uma das listas candidatas formalizou a candidatura ao escrutínio eleitoral, com a entrega, no Edifício da Administração Pública, na Rua do Campo, do formulário com a constituição da lista. A candidatura da União dos Interesses Profissionais de Macau é encabeçada por Chui Sai Cheong, deputado que em 2013 foi eleito para o hemiciclo para o mesmo expediente. Na segunda posição da lista, no lugar habitualmente ocupado por Leonela Alves, entra Vong Hin Fai, advogado que há quatro anos foi nomeado para a Assembleia Legislativa por Fernando Chui Sai On. Leong Chong In, represenante do sub-sector da Arquitectura e do Planeamento, completa a lista da União dos Interesses Profissionais de Macau.

A candidatura liderada por Chui Sai Cheong recebeu 33 dos mais de 50 votos das associações que integram o sector profissional. Depois de uma discussão interna, o sub-sector da medicina decidiu avançar com a sua própria candidatura pelo expediente do sufrágio indirecto.