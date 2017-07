De acordo com informações divulgadas pelo jornal Zhuhai Daily, a cerimónia de ligação do túnel subaquático que integra o traçado da ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai vai decorrer na próxima sexta-feira. Devido às exigências do tráfego aquático e às limitações de altura da ponte, o túnel foi construído a 48 metros de profundidade entre as costas Este e Oeste da ilha artificial de Lingding. O empreendimento, recorde-se, terá o comprimento total de 55 quilómetros.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...