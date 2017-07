Suspensão de um ano a agente que bateu no cão não é punição leve, diz Wong Sio Chak

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, defendeu ontem que a pena de suspensão de um ano a que foi sujeito o agente de investigação criminal da Polícia Judiciária que agrediu um cão não é de todo uma punição leve. O governante reiterou ainda a total intolerância do Governo para com “actos que violem a lei e as regras de conduta dentro do corpo policial” e assegurou que a secretaria que lidera vai continuar a reforçar a formação e a fiscalização disciplinar dos agentes. Wong Sio Chak garantiu ainda que vai desenvolver esforços “para que actos semelhantes aconteçam cada vez menos”.

