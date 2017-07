Saiful Merican prepara combate em Macau, dias depois de ter sido pai  

O “Vampiro” tem pela frente o chinês Chen Lei a 5 de Agosto, na Arena do Cotai, mas a preparação tem sido afectada pelo facto do lutador malaio ter sido pai há pouco tempo. Mesmo assim, Merican promete estar ao seu melhor nível para o combate.

O lutador de artes marciais mistas Saiful Merican vai estar no território para defrontar o chinês Chen Lei, em Agosto, no âmbito do evento promovido pela empresa One Championship. No entanto, desta vez “O Vampiro” confessou, ao jornal The Online Star, que a preparação para a luta está a ser diferente, depois de ter sido pai há cerca de duas semanas.

“Tem sido uma preparação um bocado frenética nos últimos dias. Também estive de baixa com febre, depois de ter ficado acordado durante vários dias para tomar conta da bebé”, disse Saiful Meridan. “A minha mulher ainda está a recuperar depois de ter dado à luz. Também o meu filho, que está quase a fazer dois anos, exige atenção. Por isso, tenho de conciliar o meu treino com os deveres de pai”, admitiu o lutador malaio, de 28 anos.

O combate vai ter lugar na Arena do Cotai, no casino Venetian, e o malaio chega ao território num momento em que soma cinco vitórias e três derrotas, no âmbito dos combates que disputou na série One Championship.

“Esta questão não vai afectar o meu treino para o combate em Macau. Vai correr tudo dentro da normalidade, uma vez que preciso de estar ao meu melhor nível”, explicou o “Vampiro”.

Por sua vez, Chen Lei, de 28 anos, conta com duas vitórias nos únicos combates disputados na competição, e um total de cinco vitórias em todas as lutas em que participou como lutador profissional de artes marciais mistas. O chinês é especialista na arte marcial brasileira Jiu-Jitsu e chega motivado aos combates previstos para 5 de Agosto, depois de ter vencido o Open de Xangai de Jiu-Jitsu.

“Só vi um vídeo de uma luta do Cheng Lei. Pareceu-me um lutador com uma forte aptidão para o Jiu-Jitsu. Enquanto eu sou um lutador mais de ataque, com pontapés e murros”, afirmou o malaio sobre o seu próximo desafio. “Este ano já defrontei um lutador com característica semelhantes, o [Burn] Soriano, e venci”, acrescentou.

Efectivamente a último luta de Saiful para a One Champions foi contra o filipino Burn Soriano, em Fevereiro, e terminou com a vitória do malaio por K.O. técnico, ainda durante o primeiro round: “Em lutas como estas é preciso defender muito bem e causar o máximo de danos quando se tem oportunidade de atacar, mas sem nunca dar espaços para o contra-ataque. Tenho estado a trabalhar com um especialista em Jiu-Jitsu e estou confiante que vou estar preparado para o Chen Lei, quando chegar a altura do combate”, frisou.

No Venetian prevê-se uma luta cheia de sangue, isto porque Saiful é conhecido como “Vampiro” pelo facto dos seus combates serem sempre muito sangrentos.