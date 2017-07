Rússia e China pedem à Coreia do Norte que suspenda testes nucleares

A Rússia e a China apelaram pediram ontem à Coreia do Norte para que suspenda os testes nucleares e de mísseis balísticos e aos Estados Unidos para que acabem com os exercícios militares para atenuar as tensões na península coreana.

Os dois países “apelam a todas as partes envolvidas à calma e a renunciarem a actos provocadores e à retórica de guerra”, afirmaram os ministérios dos Negócios Estrangeiros dos dois países num comunicado conjunto após um encontro no Kremlin entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e chinês, Xi Jinping.

A Rússia e a China pedem à Coreia do Norte que anuncie de forma voluntária “uma moratória dos testes nucleares e dos ensaios de mísseis balísticos” e aos Estados Unidos e à Coreia do Sul que se “abstenham de realizar manobras militares conjuntas de grande escala” a bem de uma “coexistência pacífica” na região.

Os dois países manifestaram a sua “profunda preocupação” pelo anúncio, ontem, pela Coreia do Norte de que lançou um míssil balístico intercontinental, o que consideraram inadmissível, uma vez que viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Segundo o comunicado, a instalação de um escudo antimísseis norte-americano na região do sudeste asiático “é uma ameaça aos interesses de segurança estratégica dos países da região, incluindo a Rússia e a China”.

“As preocupações da Coreia do Norte devem ser respeitadas. Outros países devem esforçar-se para o retomar das negociações e criar conjuntamente um clima de paz e de confiança mútua”, acrescenta. Em declarações aos jornalistas após o encontro com o homólogo chinês, Vladimir Putin referiu que “a solução para o problema na península coreana para garantir paz e estabilidade sólidas no nordeste da Ásia figura entre as prioridades da política externa comum”.