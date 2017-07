Primeira exposição a solo de Ao Sai Hong patente na galeria Fantasia 10

A Associação Promotora para as Indústrias Criativas na Freguesia de São Lázaro inaugurou no passado Sábado a exposição “How much distance still remains” (Quanta distância ainda resta), do artista Ao Sai Hong. Nas paredes da galeria Fantasia 10 estão patentes ao público um total de 34 obras produzidas através do recurso a diversas técnicas e materiais, como o lápis, o carvão, tinta e marcadores, que o artista combina depois com acrílico, que figura como o elemento primordial. Através da utilização de elementos básicos de pintura, o artista apresenta uma série de objectos do dia-a-dia que pretendem fazer o público pensar sobre a extensão do espaço e o significado transmitido pelos objectos.

Esta é a primeira exposição a solo de Ao Sai Hong, que escolheu como mote para a mostra o tema “Distância”, uma escolha que enfatiza a sua experiência artística pessoal, bem como uma forma de estar na arte independente. Numa nota de imprensa enviada aos órgãos de comunicação social, as obras de Ao são descritas como “criações que transmitem o ritmo da vida, as emoções conflituosas, o entusiasmo, a determinação e que perseguem uma beleza ordeira e discreta para enquadrar um estilo de pintura pacífico”.

Ao Sai Hong estudou na Escola de Artes do Instituto Politécnico de Macau e actualmente prossegue a sua carreira como artista em simultâneo com a de professor. “Qualquer questão ou objecto será transmitido para a tela, o que para ele representa uma espécie de conversa”, refere a mesma nota de imprensa.

A sua primeira exposição a solo – “How much distance still remains” – pode ser visitada diariamente, excepto às segundas-feiras, até ao próximo dia 16 de Julho, entre as 11h e as 18h, na galeria Fantasia 10, localizada na Calçada da Igreja de S. Lázaro.