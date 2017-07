A partir da próxima segunda-feira, os seis cais de embarque do Terminal Marítimo do Porto Exterior vão começar a ser substituídos um por um, avançou o jornal Ou Mun Iat Pou. A intervenção foi anunciada pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, que explicou que as obras serão faseadas de modo a minimizar o impacto nas operações diárias da estrutura. As pontes de embarque vão ser substituídas; as novas vão ser antiderrapantes, adianta o Ou Mun Iat Pou.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...