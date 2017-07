Plano de Melhoramento de Infra-estruturas de Saúde cumprido em 40 por cento

O Governo já concluiu mais de 40 por cento das iniciativas delineadas ao abrigo do Projecto de Melhoramento das Infra-estruturas do Sistema de Saúde. O número foi ontem avançado por Chou Kuok Hei, coordenador do Departamento de Expansão da Direcção dos Serviços de Saúde. O responsável lembrou que o plano abrange 18 projectos específicos, entre os quais se contabiliza a construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, bem como intervenções em vários centros de saúde do território. Incluídas nas estatísticas ontem divulgadas está a empreitada de construção dos trabalhos de fundação do Hospital das Ilhas.

Chou Kuok Hei recorda que o projecto referente à edificação da superstrutura entrou já em fase de aprovação e o Governo deve lançar um concurso público na segunda metade do corrente ano. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o responsável qualificou o edifício do Instituto de Enfermagem como um dos mais relevantes do futuro Complexo de Saúde das Ilhas. A valência, defendeu Chou Kuok Hei, vai ajudar o território a suprir as lacunas com que actualmente se depara no âmbito do recrutamento de quadros qualificados no domínio da enfermagem