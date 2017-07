Meng Meng e Jiao Qing, as novas estrelas do Zoo de Berlim

Chegaram há pouco mais de dez dias a território alemão, são os mais recentes embaixadores da República Popular da China na Alemanha e partir de hoje devem ser também as maiores atracções do Jardim Zoológico de Berlim.

Os pandas Meng Meng – ou “Pequeno Sonho” – e Jiao Qing – ou “Pequeno Tesouro” – chegaram à capital da Alemanha a 24 de Junho, após mais de 12 horas de voo. Os dois pandas gigantes, de quatro e sete anos, foram recebidos no Aeroporto Internacional de Berlim com grande pompa: à sua espera, e para além de um grande grupo de jornalistas, estavam o presidente da Câmara da capital alemã e o Embaixador da República Popular da China na Alemanha.

Considerados tesouros nacionais no Continente, a viagem de Meng Meng e de Jiao Qing para Berlim constitui o mais recente episódio da chamada “diplomacia dos pandas”, uma estratégia delineada por Pequim para assegurar boas relações com países que são vistos como parceiros estratégicos da República Popular da China. A 24 de Junho, a Alemanha tornou-se o 12.o pais a acolher um par de embaixadores especiais. Apesar da parceria ser vista como um privilégio, a “diplomacia do panda” não fica necessariamente barata: a Alemanha vai pagar um milhão de dólares ao ano para poder manter os pandas em Berlim ao longo da próxima década e meia.