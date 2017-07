Kei Lun vai tentar surpreender o Benfica esta noite na Taça de Macau

O Kei Lun vai defrontar esta noite o Benfica de Macau, em partida a contar para a meia-final da Taça, e a formação treinada por Josecler quer surpreender os tetracampeões do território. O encontro está agendado para as 21h00, no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia.

“Vamos ver até que pontos podemos dar um passo em frente. Não vai ser fácil porque é uma equipa que foi campeã, mas vamos trabalhar para isso”, afirmou Josecler, ao PONTO FINAL.

Na outra meia final, agendada para o mesmo estádio às 19h00, vão estar frente-a-frente Monte Carlo e Chao Pak Kei.