Judiciária prendeu homem suspeito de tráfico de droga

Um homem da República Popular da China foi detido na zona do NAPE, sob a suspeita de envolvimento numa rede de tráfico de droga. A notícia foi ontem avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que adianta que a detenção terá tido origem numa denúncia anónima. A polícia de investigação do território terá ainda apreendido estupefacientes no valor de 90 mil patacas.

A Judiciária sustenta ainda que um outro homem, de 22 anos, ajudava a fazer chegar a droga a eventuais clientes, auferindo cerca de cinco mil renminbi por cada serviço prestado.