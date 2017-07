JP Morgan acredita que visita de Xi Jinping teve impacto negativo nas receitas do jogo

O banco de investimento defende que em Junho as receitas do jogo só não cresceram 30 por cento, como previam os analistas, porque a visita de Xi Jinping a Hong Kong afastou os apostadores dos casinos do território. Para a segunda metade do corrente ano, os analistas esperam um abrandamento no ritmo de crescimento das receitas.

A visita do presidente Xi Jinping a Hong Kong, que decorreu entre 29 de Junho e o primeiro dia do corrente mês, afectou de forma negativa as receitas da indústria do jogo. É desta forma que o relatório para o mercado local da JP Morgan explica o facto do crescimento em Junho ter sido de 25,9 por cento, quando a estimativas de analistas e de agências de investimento apontavam para uma subida a rondar os 30 por cento.

“Acreditamos que a causa [para a diferença face às estimativas] se deveu a um abrandamento acentuado e temporário na procura do jogo, dada a visita do presidente Xi Jiping a Hong Kong e ao aumento das medidas de segurança na região”, explica o banco de investimento no seu mais recente relatório. O documento é citado pelo Las Vegas Review Journal, jornal que foi no ano passado adquirido por Sheldon Adelson.

Em Junho as receitas do jogo subiram 25,9 por cento para os 20 mil milhões de patacas, quando no período homólogo do ano passado tinham ficado nos 15,9 mil milhões. Em relação aos primeiros seis meses do ano, os proveitos das operadoras de jogo cresceram 17,2 por cento para os 126,4 mil milhões de patacas, quando no final de Junho de 2016 eram de 107,8 mil milhões.

Foi também em Junho que começou a ser instalado o sistema “Conheça o seu Cliente” (KYC, em inglês) nas máquinas ATM do território, e que só permite o levantamento com cartões UnionPay emitidos no Continente após cumpridas as prerrogativas do reconhecimento facial. A medida é desde ontem obrigatória para todos as máquinas multibanco do território que permitam levantamentos com cartões UnionPay emitidos na República Popular da China.

De acordo com o mais recente relatório de outro banco de investimento, a Union Gaming, em Junho ainda não se fizeram sentir os efeitos da nova política de levantamento de dinheiro, que tem como objectivo controlar a fuga de capitais para Macau de montantes provenientes do Continente: “Enquanto ainda é cedo para poder avaliar o impacto, não acreditamos que estas medidas vão levar as pessoas a deixarem de vir a Macau ou deixaram de utilizar as máquinas ATM”, escreveu o analista Grant Govertsen num relatório divulgado no sábado. “É provável que qualquer indivíduo que tencionasse evitar Macau devido à implementação de medidas relacionadas com os terminais ATM, já tenha deixado de vir ao longo dos últimos anos”, defendeu o analista.

Depois de um primeiro semestre em que os números do crescimento no sector do jogo foram facilitados pelo facto de na primeira metade do ano passado se estar a sentir ainda de forma acentuada as consequências da campanha anti-corrupção, na segunda metade deste ano, os analistas esperam uma redução no ritmo do crescimento das receitas.

A JP Morgan aponta assim para um crescimento de 11 por cento no terceiro trimestre e de quatro por cento, nos últimos três meses do ano. Já a Union Gaming espera uma subida das receitas de 15 por cento no terceiro trimestre e de 7 por cento no quarto trimestre.