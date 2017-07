João Guedes ministra palestra sobre a História da imprensa portuguesa em Macau

O jornalista e sócio fundador da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), João Guedes, vai dar uma palestra sobre a História da imprensa portuguesa no território, no sábado, pelas 17h30, na Sala Stanley Ho do Clube Militar.

O evento faz parte das comemorações do 12.º aniversário da AIPIM, sendo o orador apresentado como “distinto jornalista com uma notável carreira de serviço público, que se tem traduzido em vários trabalhos jornalísticos e obras literárias de grande valor sobre a sociedade local e a História Contemporânea de Macau”.

No final da palestra, é ainda organizado um jantar para comemoração do aniversário da associação, que é apenas aberto aos membros da AIPIM.