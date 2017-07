IPOR inaugura hoje balcão de apoio aos estudantes internacionais

O Instituto Português do Oriente (IPOR) inaugura hoje, por volta das onze da manhã, um Balcão de Apoio ao Estudante Internacional. O espaço, que resultou de uma parceria entre o IPOR, do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), o Consulado-Geral de Portugal e Universidades portuguesas, tem como propósito disponibilizar informação detalhada sobre as instituições de ensino, os cursos e o modo de instrução dos processos relativos ao ensino da língua portuguesa.

As novas valências, integradas nos serviços da Biblioteca Camilo Pessanha, do IPOR, dirigem-se “a cidadãos que não sejam nacionais de Portugal ou de um país da União Europeia” e que sejam abrangidas pelo “Estatuto de Estudante Internacional, que se enquadra no objectivo de internacionalização das instituições de ensino superior portuguesas”, lê-se num comunicado do IPOR.

O balcão “permite àqueles que terminaram o ensino secundário, no caso, na RAEM ou na República Popular da China, aceder directamente a um contingente especial de vagas criadas para aquelas instituições para diferentes cursos de licenciatura e mestrado”, revela também o IPOR.