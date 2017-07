Governo apreende carregamento de tabaco contrabandeado

Os Serviços de Alfândega e a Direcção dos Serviços de Saúde apreenderam 23,180 maços de cigarros que entraram no território de forma ilícita. Contrabandeado, o tabaco apreendido pressupunha o pagamento de impostos no valor de 34, 770 patacas. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o indivíduo responsável pela loja que importou de forma ilegal os maços de cigarros vai responder por infracções à Lei do Comércio Externo e ao regime de prevenção e controlo de tabagismo. Os Serviços de Alfândega afirmaram que vão continuar a reprimir a venda e o transporte de cigarros que não tenham pago taxas alfandegárias.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...