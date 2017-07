Futebol: Shin Tae-Yong é o novo seleccionador da Coreia do Sul

A Associação Coreana de Futebol (KFA) anunciou esta terça-feira o técnico local Shin Tae-Yong como o novo treinador da seleção da Coreia do Sul.

Shin, de 46 anos, substitui no cargo o alemão Uli Stielike, que fez história enquanto o treinador que mais tempo permaneceu na selecção asiática (desde 2014) e que, em Junho, foi despedido depois da equipa perder três dos últimos cinco jogos do Grupo A da última fase de qualificação para o Mundial de 2018: “Shin trabalhou anteriormente como treinador adjunto para a selecção nacional e é por isso que conhece os jogadores melhor do que ninguém”, disse Kim Ho-gon, director técnico da KFA.

Anteriormente, Shin Tae-Yong, que enquanto futebolista jogou 23 vezes pela Coreia do Sul, já havia liderado a equipa sul-coreana de Sub-20 e, em 2016, foi o técnico da equipa olímpica no Rio de Janeiro, onde chegou aos quartos-de-final da competição.

A Coreia do Sul, que vai tentar a nona participação consecutiva no Mundial, é a segunda classificada do Grupo A.

Shin vais estrear-se no comando técnico da selecção em Agosto, num jogo frente ao Irão, que tem como treinador o português Carlos Queirós e que já garantiu a sua presença na Rússia e, de seguida, encontra-se com o Uzbequistão, terceiro classificado, com menos um ponto.