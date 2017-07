Episódio de série de culinária chinesa gravado em Macau

“The Fresh Cook” – o primeiro “reality show” da China Continental dedicado à culinária e que conta com a participação de celebridades – escolheu, pela terceira vez, os cenários dos resorts da operadora Sands China para a gravação de um dos episódios da nova temporada. A escolha deste ano recaiu sobre o “The Parisian”.

O episódio foi filmado em alguns dos espaços mais pitorescos do empreendimento e a emissão nacional vai para o ar hoje, no canal televisivo Jiangsu Satellite, às 22h.

Produzido pela Shanghai Fei Yue Culture & Communications, “The Fresh Cook” continua a ser líder de audiências entre os programas de culinária que fazem parte da programação da televisão chinesa. Desde a sua estreia, o programa já foi galardoado com o prémio de Melhor Adaptação Asiática e foi nomeado para um “Emmy” internacional.

Para além de já terem sido os cenários eleito para a gravação de episódios de programas da televisão chinesa, nos resorts da Sands China também já foram gravadas produções cinematográficas como a série “From Vegas to Macau” ou a sequela hollywoodesca “Now You See Me 2”. Ambos os filmes foram parcialmente gravados no “The Venetian”.