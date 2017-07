Continuidade de Cláudio Silveira no Monte Carlo discutida após a Taça

A continuidade de Cláudio Roberto Silveira à frente dos destinos do Clube Desportivo Monte Carlo ainda não está assegurada para a próxima temporada da Liga de Elite. Porém, a questão só vai ser discutida após o fim da temporada. O final da época está agendado para o próximo fim-de-semana, com a disputa do encontro decisivo da edição de 2017 da Taça da Associação de Futebol do território.

“Existe a possibilidade de continuar, porque falamos a mesma língua, temos um bom entendimento e é sempre bom poder dar continuidade ao trabalho desenvolvido”, disse o treinador do clube, ao PONTO FINAL. “Depois da Taça vamos sentar-nos, conversar, avaliar o trabalho. Nessa altura vou ficar a saber as intenções do clube”, frisou.

Para já está confirmada a presença da equipa no campeonato da “Bolinha”, que os canarinhos venceram na época passada, com o técnico ao comando: “O ano passado fomos campeões e a ideia é disputar o título novamente. Queremos dar sequência ao campeonato alcançado na temporada passada”, revelou.