Caso da bandeira: Wong Sio Chak abre investigação e Vong promete “severidade”

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, considerou ontem “inaceitável” o facto da bandeira da República Popular da China ter sido hasteada ao contrário do Terminal Marítimo do Porto Exterior. De acordo com a Rádio Macau, Wong Sio Chak disse que o caso vai ser investigado, admitindo a hipótese do erro dos Serviços de Alfândega ter sido “intencional”.

Por sua vez, o director dos Serviços de Alfândega, Alex Vong, pediu desculpas, e prometeu “severidade”, assim como o reforço da formação dos trabalhadores responsáveis por tarefas da índole.