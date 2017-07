Activistas anti-globalização ameaçam ocupar jardins e praças de Hamburgo

Activistas anti-G20 ameaçaram na segunda-feira acampar nas praças e parques de Hamburgo, na Alemanha, cidade que acolhe na sexta-feira e sábado a reunião de ministros das Finanças das 20 maiores economias do planeta

A polícia não os autorizou a passar a noite num parque que escolheram como base e os manifestantes ameaçam, por isso, invadir os jardins e as praças públicas da cidade. No domingo, ocorreram confrontos entre a polícia e manifestantes anti-G20, que decidiram passar a noite num parque da cidade, nas margens do rio Elba, que deveria servir de campo de base.

A polícia usou gás lacrimogéneo e interpelou uma pessoa, acrescentou a mesma fonte. As forças da ordem intervieram quando 600 pessoas tentaram montar tendas para passar a noite no parque em questão.

A instalação de um campo de manifestantes na cidade foi objecto de uma batalha jurídica durante duas semanas. Se os manifestantes foram autorizados a estabelecer um campo de base, não foram autorizados a passar lá a noite, montar duches e cozinhas móveis.