Abertura do Hotel 13 em risco de ser adiada para o próximo ano

A abertura do Hotel 13, em Seac Pai Van, está em risco de ser adiada para o próximo ano, quando há uns meses atrás se esperava que a unidade hoteleira abrisse as portas durante este mês. O cenário é traçado pela Union Gaming e o analista Grant Govertsen, que acredita que a holding responsável pelo projecto se depara com problemas para financiar o que falta da construção do empreendimento.

“O tempo necessário para a construção do Hotel 13 continua a ser incerto e acreditamos que está dependente da empresa ser capaz de aceder ao financiamento que lhe permita concluir a construção. Assumindo que a companhia vai ser capaz de recolher capital suficiente, não seria uma surpresa se a abertura resvalasse para o início de 2018, dada a demora do processo de recomeçar um projecto parado”, escreveu o analista Grant Govertsen, num relatório publicado ontem.

A empresa responsável pelo hotel – a The 13 Holdings – está neste momento a concluir a venda da participação económica de 52 por cento na construtora Paul Y Engineering por 300 milhões de dólares de Hong Kong. Entre os analistas a crença é que a venda visa financiar os custos de construção da unidade hoteleira. Este facto fez com que a Union Gaming baixasse a avaliação à empresa no que toca às acções, para manutenção dos títulos, quando anteriormente recomendava que os investidores comprassem as acções da empresa:

“O atraso acontece numa altura dolorosa porque o mercado está em recuperação, especialmente no segmento de topo que é aquele em que o Hotel 13 aposta. A abertura de portas do hotel no final da última vaga de casinos, coloca a empresa em desvantagem, porque vai ser mais difícil competir com a nova oferta do mercado que começou a operar muito antes”, é explicado.

De acordo com o analista é igualmente questionável se o montante da venda da participação na empresa PYE vai ser suficiente para financiar todo o projecto até ao fim.