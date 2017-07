Union Pay: Máquinas ATM sem mecanismo KYC indisponíveis a partir de hoje

As máquinas ATM sem o mecanismo “Conheça o seu Cliente” (KYC, na sigla inglesa) deixam, a partir de hoje, de permitir levantamentos com a utilização de cartões bancários UnionPay emitidos por entidades bancárias do Continente. Esta é uma medida aplicada pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) com o objectivo de evitar a fuga de capitais com origem na República Popular da China.

“[A medida] tem a finalidade de garantir a segurança do sistema financeiro local e de reforçar a protecção dos direitos e interesses legítimos dos titulares dos cartões bancários do Interior da China”, pode ler-se sobre a explicação oficial.

De acordo com os dados ontem avançados pela Autoridade Monetária, até domingo o sistema KYC já tinha sido instalado em 834 máquinas ATM no território. Assim, os titulares dos cartões chineses só vão poder conseguir levantar o seu dinheiro depois de um reconhecimento facial.

No mesmo comunicado ontem emitido pela AMCM, é ainda avançado que no futuro este sistema de reconhecimento facial vai ser aplicado a todos os tipos de cartões bancários emitidos no Continente.