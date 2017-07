Território está a registar mais casos de gripe do que no ano passado

Na terceira semana de Junho os hospitais do território registaram mais casos de gripe, com 45 pessoas em cada 1000 pacientes que visitaram os Serviços de Urgência a acusarem a presença do vírus da gripe. De acordo com os dados revelados ontem pela Direcção dos Serviços de Saúde, em igual período do ano passado os casos tinham sido apenas de 28 pessoas em cada 1000 que se deslocaram ao hospital.

Nesta altura do ano, que os Serviços de Saúde dizem corresponder ao pico da gripe sazonal de Verão, há também mais casos de doença em relação à terceira semana de Maio. Nessa altura do ano em cada 1000 pessoas que iam ao serviços médicos, 31 tinham contraído a doença.

No que diz respeito aos casos com crianças, na terceira semana de Junho em cada 1000, 198 eram casos de gripe, um aumento substancial face aos 129 casos registados no ano transacto pela mesma altura. O valor também já tinha subido na terceira semana de Maio, quando os casos foram de 173 por cada mil pacientes atendidos no hospital e nos centros de saúde.

Em relação aos casos de gripe colectiva, também houve um aumento. Desde o início de Junho foram registados 10 casos, quando no mesmo período de 2017 tinham sido sete.

No mesmo período os casos de gripe acompanhados de pneumonia foram 8, afectando residentes com idades compreendidas entre os 19 e os 91 anos.