Seul quer participação conjunta das Coreias nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In, pediu esta segunda-feira ajuda ao Comité Olímpico Internacional (COI) para convidar a Coreia do Norte para os Jogos de Inverno de 2018, que se realizam na cidade sul-coreana em Pyeongchang.

Tal como o presidente do COI, Thomas Bach, o Chefe de Estado da Coreia do Sul é favorável a uma participação conjunta das duas Coreias, na primeira vez que o país do Sul acolhe uma edição dos Jogos de Inverno.

Depois de uma reunião com Bach, o presidente sul-coreano falou de “uma diplomacia desportiva”, solicitando a colaboração do Comité Olímpico Internacional para permitir a presença da Coreia do Norte em Pyeongchang.

“Se a Coreia do Norte participar, isso será um contributo do espírito olímpico para a paz na região e no mundo, melhorando a harmonia do ser humano”, disse um porta-voz do presidente sul-coreano à saída do encontro com Thomas Bach.

De acordo com o mesmo porta-voz, Moon Jae-In pretende que os próximos Jogos de Inverno sejam os “Jogos da paz, que permitam aliviar a tensão entre as duas partes”.

Os líderes sul-coreanos têm insistido para que a Coreia do Norte – que tinha boicotado os Jogos Olímpicos de Seul em 1988 – participe nos Jogos de Inverno de Pyeonchang, propondo a ideia de “Jogos Olímpicos da Paz”.

Coreia do Norte e Coreia do Sul estão separadas por uma das fronteiras mais militarizadas do mundo e ainda estão oficialmente em guerra, apenas um armistício, e não um tratado de paz, foi assinado no final da guerra de 1950-1953.