Seminário discute alterações climáticas e acordo de Paris

José Eduardo Martins, antigo secretário de Estado do Ambiente do Governo de Lisboa, é um dos oradores convidados do seminário sobre alterações climáticas e ambiente que o Centro de Formação Jurídica e Judiciária vai organizar esta semana, em conjunto com o Instituto de Estudos Europeus.

Durante três dias, entre amanhã e sexta-feira, José Eduardo Martins e Julian Laurent Chaisse, professor da Faculdade de Direito da Universidade Chinesa de Hong Kong, vão abordar questões como as negociações que anteciparam a assinatura do Acordo de Paris, a relação entre alterações climáticas, transacções económicas, direito comercial e investimento e ainda o actual panorama regulatório, direccionado para a promoção de energias renováveis, tendo em vista um mercado cada vez mais global.

O seminário “Acordo de Paris – Alterações Climáticas e Ambiente” decorre ao abrigo do 3.o Programa de Cooperação na Área Jurídica entre a Região Administrativa Especial de Macau e a União Europeia. A iniciativa, que tem como finalidade contribuir para o sistema político da RAEM, decorre até Novembro de 2009.

O presente seminário decorre no Auditório do Centro de Formação para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, situado no sétimo andar do Centro Comercial Cheng Feng, no NAPE. O certame realiza-se a partir de amanhã e até sexta-feira, decorrendo entre as 18 e as 21 horas.