Proprietário do edifício do antigo restaurante Lok Kok vai recuperar a fachada original

Uma fachada deteriorada é tudo o que resta do edifício que, em tempos, acolheu o restaurante Lok Kok. A falta de manutenção da estrutura ao longo dos anos resultou na inevitável demolição do espaço interior, em condições instáveis desde 1998. Depois de fiscalizar o edifício, o Instituto Cultural (IC) está agora em contacto com o proprietário do espaço com o propósito de providenciar aconselhamento sobre o processo de recuperação da fachada.

Leung Hio Ming, presidente do Instituto Cultural, disse ontem em conferência de imprensa que o organismo que dirige “tem vindo a ganhar mais experiência em como seguir e cumprir a lei”: “Para além de pedir ao proprietário para restaurar a fachada original, o que é que pede mais? Que o proprietário faça a restauração de acordo com o estilo arquitectónico e com a cor da fachada”, explica.

O diálogo entre o Instituto Cultural e o dono do edifício classificado têm decorrido se problemas, garantiu Leung: “O que falta agora é a autorização de emissão da licença para a realização das obras. Depois da entrada em vigor da Lei da Salvaguarda, nós nunca recebemos qualquer pedido de demolição ou de reparação no terreno onde fica situado este edifício”, afirmou Leong Wai Man, chefe do Departamento do Património Cultural do IC

Quanto à Igreja de Santo Agostinho, o Instituto Cultural prevê que em duas ou três semanas sejam concluídas as obras de consolidação do tecto de uma das alas laterais do segundo andar, estrutura que colapsou em Maio do ano passado: “Tudo depende da meteorologia, esperamos que esta obra [na igreja] possa ser concluída em Outubro deste ano”, apontou Leong Wai Man. “Temos conhecimento que a Igreja de Santo Agostinho é um edifício histórico. Em relação à sua reparação temos de fazer bem a análise. A equipa profissional tem-nos submetido um relatório sobre a estrutura inteira da Igreja de Santo Agostinho”, referiu ainda a chefe de departamento. J.F.