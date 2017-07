Presidente do COI aprova propostas de Seul para colaborar com Pyongyang

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) garantiu esta segunda-feira que apoia “activamente” a proposta do presidente da Coreia do Sul para que o país e a Coreia do Norte possam cooperar durante os Jogos de Inverno Pyeongchang 2018.

Thomas Bach encontrou-se ontem com o presidente Moon Jae-In, que defendeu a possibilidade de as duas Coreias participarem nos Jogos de Pyeongchang 2018 com uma equipa conjunta de hóquei no gelo feminino. O presidente da Coreia do Sul abordou também a possibilidade de a vizinha Coreia do Norte acolher algumas provas de esqui na sua estância de Masikryong.

Segundo o presidente sul-coreano, ambas as propostas necessitam da aprovação do COI: “Apoiarei activamente o plano do presidente Moon Jae-in destinado a apoiar uma reconciliação entre as duas Coreias e a paz na península. Atitude que se coaduna com o espírito olímpico”, afirmou Bach, em comunicado.