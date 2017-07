PJ à procura de homem desaparecido

Um cidadão de Macau, de 32 anos, encontra-se desaparecido há duas semanas, revelou ontem a Polícia Judiciária (PJ), que deu início às buscas despois de ter sido alertada por familiares.

De acordo com as pessoas que deram o alerta, o indivíduo terá saído de casa – um apartamento num edifício situado nas proximidades do Mercado Vermelho – na tarde do dia 16 de Junho, acabando por não regressar.

Segundo a descrição apresentada, o homem procurado – um indivíduo de 1,67 metros, de compleição física forte e cabelos negros – trajava, quando foi visto pela última vez, uma camisola cinzenta, calças de ganga azuis e sapatos pretos de cabedal. O indivíduo é fluente em cantonense.

“Se alguém souber do paradeiro de um indivíduo com estas características, poderá entrar em contacto com a Polícia Judiciária, através da nossa Linha Aberta, pelo número de telefone 63302833”, acrescentou Ho Chan Nam, da chefia funcional da PJ, e encarregado das funções de porta-voz da corporação, ontem, na conferência de imprensa conjunta regular com a Polícia de Segurança Pública (PSP).