Multas por circulação indevida na Almeida Ribeiro podem ser anuladas. Quer saber como?  

A Polícia de Segurança Pública identificou 90 casos de condutores que circularam na Avenida de Almeida Ribeiro em Domingos e dias feriados, período durante o qual a artéria está afecta em exclusivo à circulação de transportes públicos, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Contudo, os condutores que tenham um passe de arrendamento mensal no auto-silo do Leal Senado, estão autorizados a entrar na Avenida de Almeida Ribeiro. Assim, alguns dos condutores multados por circular na via em questão, devem ver as multas anuladas pelas autoridades do território.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego levantou no passado Domingo a exclusividade de circulação na Avenida de Almeida Ribeiro a transportes públicos em dias feriados.