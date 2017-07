Mulher de 89 anos em estado grave devido à gripe

Uma mulher de 89 anos foi ontem internada em estado grave no Hospital Kiang Wu devido ao vírus da gripe. A paciente sofre igualmente de diversas doenças crónicas cardio-pulmonares pelo que precisa de estar ligada a um ventilador. O caso foi revelado em comunicado pela Direcção dos Serviços de Saúde.

Ainda ontem, o organismo liderado por Lei Chin Ion deu a conhecer um caso relativo a um surto de gripe colectiva na Escola Secundária Pui Va (Secção Primária e Infantil), localizada no lote BT4a da Baixa da Taipa, com quatro alunos com idades entre os 6 e 7 anos a receberem tratamento hospitalar.