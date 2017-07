Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul vão debater resposta a Pyongyang

O primeiro-ministro japonês e os Presidentes dos Estados Unidos da América e da Coreia do Sul vão manter um encontro trilateral, durante a cimeira do G20, para intensificar a pressão sobre a Coreia do Norte, foi esta segunda-feira anunciado.

A reunião foi acordada por Shinzo Abe e Donald Trump durante uma conversa telefónica e após contactos prévios com Moon Jae-in para preparar a reunião trilateral, disse em conferência de imprensa o porta-voz do Executivo japonês, Yoshihide Suga.

O encontro terá lugar à margem da cimeira dos países do G20 que decorre em Hamburgo na Alemanha, a partir de sexta-feira, e na qual também participaram os Presidentes da Rússia e da China, Vladimir Putin e Xi Jinping, entre outros líderes: “O encontro (trilateral) é necessário para coordenar a resposta às provocações da Coreia do Norte”, afirmou Yoshihide Suga, que também assinalou a necessidade de a República Popular da China “se envolver na resolução” da crise na península coreana.

Moon e Trump já sublinharam a necessidade de intensificar a pressão sobre a Coreia do Norte, durante um encontro na semana passada, em Washington, que representou a primeira reunião entre ambos os dirigentes desde a chegada ao poder, em Maio, do Presidente sul-coreano.

Nos últimos meses, o regime de Kim Jong-un redobrou o desafio à comunidade internacional com frequentes testes de mísseis que aumentaram a tensão na região.

Em resposta, a Administração Trump endureceu o tom e insinuou a possibilidade de realizar um ataque preventivo contra a Coreia do Norte.

Moon também endureceu o seu discurso perante os continuados testes de armamento norte-coreanos.