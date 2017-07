Instituto Cultural vai acatar opiniões do Comité do Património Mundial

Representantes do território marcam por estes dias presença na 41ª reunião do Comité do Património Mundial da UNESCO, que arrancou no Domingo e se prolonga até ao próximo dia 12, na Polónia. A comitiva do território é liderada pelo presidente do Instituto Cultural (IC), Leung Hio Ming, que considera que “o essencial é ouvir mais opiniões dos peritos” sobre a salvaguarda e gestão do património cultural de Macau.

Joana Figueira

Representantes do Instituto Cultural (IC) partiram ontem para Cracóvia, na Polónia, onde irão participar na 41.ª sessão do Comité do Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Leong Wai Man, chefe do Departamento do Património Cultural do Instituto Cultural, revelou que o organismo – que integra a delegação chinesa que marca presença no evento – vai estar “atento às opiniões propostas pelo comité”.

A primeira versão do plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico de Macau deverá ser entregue em meados de 2018, reiterou ontem a dirigente: “Em relação às opiniões e sugestões dadas pelo Comité quanto ao plano de salvaguarda do Centro Histórico de Macau, temos envidado muitos esforços para o seu acompanhamento. Esperamos que, a curto prazo, possamos lançar a segunda fase dos trabalhos”, disse Leong Wai Man, numa conferência de imprensa. A chefe do Departamento do Património Cultural do IC salientou ontem que espera que “mais cidadãos participem” no processo, sublinhando que os “trabalhos de fiscalização são os mais essenciais na segunda ronda”.

De acordo com a responsável, o Governo vai, através de mecanismos de diálogo, de intercâmbio e de troca de ideias, ouvir as opiniões do Comité sobre a protecção do Património Cultural: “Vamos tomar grande atenção sobre os temas que vão ser debatidos neste comité em relação à protecção do património. Relativamente ao Centro Histórico de Macau, esperamos que, junto da delegação da China, possamos trazer mais conhecimentos através dos peritos e dos profissionais”, afirmou Leong Wai Man.

O presidente do Instituto Cultural, Leung Hio Ming, reiterou a ideia de Leong Wai Man, defendendo que “o essencial é ouvir mais opiniões dos peritos”. O dirigente – que viajou para a Polónia ao início da noite de ontem – manifestou a abertura das autoridades do território para ouvir o que os especialistas têm a dizer: “Agora, o comité exige-nos que, o mais brevemente possível, submetamos a proposta [de plano de salvaguarda e gestão]. Nós estamos a prepará-lo e (…) os conteúdos da segunda ronda [dos trabalhos de elaboração do relatório] vão ser abordados”.

Leong Wai Man garantiu que o Instituto Cultural tem “envidado muitos esforços para o acompanhamento” das sugestões dadas anteriormente pelo comité quanto ao plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico de Macau. Por outro lado, Leung Hio Ming destacou o carácter transversal das prerrogativas de protecção patrimonial: “O plano de gestão é um grande trabalho e importante para o IC; mas não só para o IC. Também temos a colaboração de outros serviços públicos. Só com trabalho conjunto é que podemos concretizar o objectivo”, defendeu.

No mês passado, o Comité do Património Mundial da UNESCO expressou preocupação com o atraso sucessivo na elaboração e submissão do plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico, sem o qual não é possível avançar com o plano urbanístico de Macau. O relatório devia ter sido apresentado à UNESCO em Fevereiro de 2015. Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, reagiu, defendeu, ainda assim, que o Instituto Cultural está a desenvolver um bom trabalho.