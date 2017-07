Indonésia: Queda de helicóptero fez oito mortos

Oito mortos é o novo balanço da queda, no domingo, de um helicóptero que ia resgatar pessoas perto de do vulcão Sileri, que entrou em erupção na província indonésia de Java, informaram ontem as autoridades.

O helicóptero despenhou-se três minutos antes de chegar ao Planalto de Dieng, uma área turística popular onde a erupção vulcânica de domingo causou pelo menos dez feridos. O aparelho terá embatido num penhasco da montanha Butak, no distrito de Temanggung, na província de Java, no centro do país.

De acordo com a estação de televisão KompasTV, o helicóptero, que pertencia aos serviços de busca e salvamento, caiu perto da aldeia de Candiroto. Todas as pessoas que se encontravam a bordo, quatro tripulantes e quatro socorristas, morreram, disse o major-general Heronimus Guru, chefe-adjunto de operações da agência de socorro indonésia.

Um balanço anterior indicava que o incidente tinha causado pelo menos dois mortos, de acordo com aldeões. Habitantes da aldeia relataram à televisão ter encontrado no local da queda os corpos de duas pessoas.

O vulcão Sileri entrou no domingo em erupção, expelindo lava, lama e cinzas até 50 metros de altura.

Soldados e agentes policiais foram enviados para o local e as autoridades pediram aos residentes e visitantes que abandonassem a zona do vulcão, aparentemente mais calmo esta manhã.

O Sileri é um vulcões dos mais activos e perigosos do Planalto de Dieng, onde se encontram cerca de 10 vulcões.

Na última erupção em 2009, o Sileri lançou materiais vulcânicos até 200 metros de altura e desencadeou a criação de três novas crateras.