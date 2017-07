Ilhas Paracel: China envia barcos de guerra em resposta a incursão norte-americana

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China confirmou ontem o envio de navios militares e aviões de combate para o Mar do Sul da China, depois da incursão no domingo de um contratorpedeiro norte-americano perto de uma das ilhas Paracel.

“A China destacou navios militares e aviões de combate para colocar de sobreaviso o contratorpedeiro norte-americano”, disse na noite de domingo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lu Kang, em comunicado. “A República Popular da China insta os Estados Unidos a porem fim imediato a este tipo de operações provocatórias que violam a soberania do país e ameaçam a segurança”, acrescentou.

As declarações do governo chinês foram feitas depois de ser conhecida a incursão no domingo de um contratorpedeiro norte-americano em frente à ilha Trinton, uma das ilhas Paracel, ou Xisha, na designação em chinês, e que Pequim considera estarem sob a sua soberania. Estas ilhas também são reivindicadas pelo Vietname e Taiwan.

Apesar de os Estados Unidos da América e da República Popular da China terem acordado posições após a reunião entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo chinês, Xi Jinping, na Flórida, as tensões entre ambos no Mar do Sul da China continuam a ser recorrentes.

O conflito das Paracel remonta aos anos 1970, mas aumentou de intensidade nos últimos anos, coincidindo com uma maior implicação dos Estados Unidos na disputa e com a construção de infra-estruturas, por parte de Pequim, em vários atóis disputados. As autoridades chinesas tomaram o controlo das Paracel em 1974, depois de vencer uma batalha naval contra o então denominado Vietname do Sul.