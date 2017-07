Governo aplica multa de 104 mil patacas à CTM

A Direcção dos Serviços de Correios e de Telecomunicações de Macau aplicou uma multa de 104 mil patacas à Companhia de Telecomunicações de Macau, na sequência da falha no abastecimento de Internet registado no passado mês de Abril. A informação foi ontem avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O valor da coima aplicada pelos Serviços de Correios e Telecomunicações equivale a pouco mais de um quinto do valor máximo da multa, tal como ele é definido pela legislação actualmente em vigor, recorda a Rádio Macau. De acordo com a lei, o Executivo enquanto entidade reguladora poderia aplicar uma penalização pecuniária no valor de até 500 mil patacas.

O problema que esteve na origem da coima registou-se a 18 de Abril, deixando mais de 30 mil clientes da CTM sem acesso à Internet. No mês passado, a operadora de telecomunicações procurou remediar os transtornos causados aos clientes, com a oferta de descontos de 15 por cento nas facturas dos planos de Internet residencial. O “apagão” registado a 18 de Abril teve início por volta das 19h30 e o serviço só acabou por ser retomado mais de quatro horas depois, às 23h49. De acordo com as explicações avançadas na altura pela Companhia de Telecomunicações de Macau, a falha ficou a dever-se a problemas nos servidores BRAS21 e BRAS22.