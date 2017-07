GAES vai levar estudantes do ensino superior ao Continente

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior vai levar nestas férias de Verão seis dezenas de alunos do território ao Interior da China com o objectivo de promover experiências de aprendizagem e intercâmbio.

De acordo com um comunicado do GAES, 39 estudantes do ensino superior do território vão poder visitar a província de Qinghai a partir de 8 de Agosto para uma “incursão de pesquisa”. A iniciativa está incluída no programa seminários temáticos, excursões a locais históricos e culturais e visitas a empresas locais, um mecanismo que tem o objectivo de “reforçar os conhecimentos sobre os regimes políticos, economia, regimes legais, educação, história e cultura do país natal, elevando o reconhecimento à Pátria”.

Vinte outros alunos do ensino superior de Macau estão desde ontem em Pequim para aprenderem mandarim. O curso tem a duração de quatro semanas e é ministrado pela Universidade de Línguas e Cultura de Pequim. De acordo com o GAES, outras iniciativas de intercâmbio vão igualmente ser desenvolvidas com o Reino Unido e a Austrália.