Explosão em gasoduto fez pelo menos oito mortos

Pelo menos oito pessoas morreram e 35 ficaram feridas na segunda-feira na sequência da explosão de um gasoduto na zona sudoeste da China, avançou a agência estatal chinesa Nova China.

O gasoduto, explorado pelo grupo empresarial do sector público China National Petroleum Corporation (CNPC), na cidade de Shazi, na província de Guizhou, tinha exibido pequenas fugas depois de ter sido danificado num deslizamento de terras provocado por fortes chuvas, de acordo com a mesma agência.

A explosão aconteceu pelas 10:00 locais. As equipas de resgate extinguiram o fogo e evacuaram as habitações da zona.

Os acidentes industriais são frequentes na China, onde as regras de segurança são muitas vezes negligenciadas. Em 2016, uma explosão na canalização de uma central eléctrica, situada no centro do país, provocou pelo menos 21 mortos.